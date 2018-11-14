Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, şampiyon oldu.

14 Kasım 2018 Çarşamba, 23:04:50 Güncelleme: 23:17:20
Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, şampiyon oldu.

Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Cengiz Arslan, Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

72 kiloda mindere çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Ramaz Zoidze'yi (2-1) yenerek altın madalyayı kazında.

Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

Arslan, İstanbul'da finalde kaybettiği Gürcü'den rövanşı alıp Türkiye'ye bu şampiyonda ilk altın madalyayı kazandırdı.

Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

Böylece Türkiye; grekoromende 1 altın, 1 gümüş, 2 bronzla toplamda 4 madalya aldı.

Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'ı tebrik etti.

Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.

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