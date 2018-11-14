Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu
U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, şampiyon oldu.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 23:04:50 Güncelleme: 23:17:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.
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