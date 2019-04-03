Galatasaray'da dev transfer harekatı!
Zor günler geçiren Galatasaray bir yanda da transfer çalışmalarına devam ediyor. Selçuk İnan, Badou Ndiaye, Eren Derdiyok, Onyekuru, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Semih Kaya, Muğdat Çelik 'in yerine gelecek isimler için çoktan araştırmalar devam ediyor. Öte yandan yüksek maaş alan Mariano ve Fernando ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BRUMA
Onyekuru'yu Everton'dan kiralayamaması durumunda rotasını yeniden Bruma'ya çevirecek olan Galatasaray, Portekizli yıldızın kiralanması için Leipzig ile görüşmelere başlayacak. Leipzig'te düzenli olarak forma şansı bulamayan ve Galatasaray'a dönmeye sıcak bakan Bruma'yı iknada sorun yaşamayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, Alman kulübünü kiralma formülüne razı etmeye çalışacak.
DOUGLAS
Mariano'nun yüksek maaşından dolayı yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Linnes ile de sözleşme süresi ve şartları üzerinde anlaşma sağlayamadı. En azından şimdilik Mariano ve Linnes opsiyonlarının devre dışı kalmasıyla, rotasını Sivasspor ile kiralık sözleşmesi bitecek olan (Barcelona ile sözleşmesi sona eriyor) Douglas ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, büyük bir sürpriz olmazsa Brezilyalı sağ beke imza attıracak
TREZEGUET
Ara transfer döneminin son gününe kadar Trezeguet'in transferi için Kasımpaşa ile görüşen Galatasaray, talep edilen bonservis bedeli ve takas alternatiflerine yaklaşılmamasının ardından masadan kalkmıştı. Sezon sonunda Onyekuru'nun ayrılacak olması ve Feghouli için reddedilemeyecek bir teklif olasılığı Galatasaray'da Trezeguet opsiyonunu açık tutuyor.
HECTOR HERRERA
Galatasaray, N'Diaye'yi bir yıl daha kiralayamama ihtimaline karşılık Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki Hector Herrera'yı gündeminde tutuyor. Transfer opsiyonlarını açık tutmak için Porto ile olan sözleşmesini yenilemeyen Herrera için İngiltere ve İspanya'dan tekliflerin olması Galatasaray'ın transfer planlarını zora sokuyor.
GÖKHAN TÖRE
Galatasaray'da transfer gündeminde Gökhan Töre de var... Sezon başında da adı Sarı- Kırmızılı kulüple anılan 27 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda kulübü Beşiktaş'la ciddi sıkıntılar yaşıyor. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sert bir açıklama yayınlayan Töre'nin, sezon sonunda bağlarını koparmaya hazırlandığı, menajerleri vasıtasıyla Galatasaray'a haber yolladığı da iddia edildi.Terim'in oyun tarzını beğendiği Töre, sezon bitiminde bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a imza atabilir.