Galatasaray'da dev transfer harekatı!

DOUGLAS

Mariano'nun yüksek maaşından dolayı yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Linnes ile de sözleşme süresi ve şartları üzerinde anlaşma sağlayamadı. En azından şimdilik Mariano ve Linnes opsiyonlarının devre dışı kalmasıyla, rotasını Sivasspor ile kiralık sözleşmesi bitecek olan (Barcelona ile sözleşmesi sona eriyor) Douglas ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, büyük bir sürpriz olmazsa Brezilyalı sağ beke imza attıracak