Fatih Terim'den çok sert sözler!

''BANA CEZA YEDİRME!''



Hakemleri eleştiren Fatih Terim, ''Futbolcu olarak bu hareketi yapıyorsanız, ayağınızı da bir yere indireceksiniz. Herhalde kasıtlı değerlendirdi ve kırmızı kart gösterdi. Ömer sarı kart gördükten sonra alkışladı mesela, görüntülerde var. Görmek için fazla sayı var ama kimse kimseyi ikaz etmiyor. Öyle bir soru sordun ki, sen de bana ceza yedirme. Sen de bana ceza yedirme yani.'' ifadelerini kullandı.



