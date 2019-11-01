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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara | Son dakika Galatasaray haberleri

Ligde ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim ocak transfer döneminde takıma büyük bir neşter vurmayı planlıyor. Birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte bu isimlerden biri de Belhanda olarak dikkat çekiyor. Faslı yıldız yerine 10 numara arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası...

01.11.2019 09:30 - Son Güncelleme: 01.11.2019 09:30
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara | Son dakika Galatasaray haberleri

9. hafta itibarıyla 13 puanla 7. sırada bulunan Terim'in öğrencilerinin gösterdiği performans gerek taraftarlar gerekse futbol otoriteleri tarafından beğenilmiyor...

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara | Son dakika Galatasaray haberleri

Ligde son olarak Beşiktaş ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmış ve gösterdiği performans ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu..

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen, bu oyunculardan aldığı performans henüz istenilen düzeyde değil..

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara | Son dakika Galatasaray haberleri

Bu sebepten olacak ki Terim, ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı..

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara | Son dakika Galatasaray haberleri

Takıma katılan yeni isimlerin yanı sıra bazı eski oyuncularla da yollarını ayırmayı planlayan Aslan'da performansı en çok eleştirilen isimlerden biri de Faslı oyuncu Younes Belhanda.

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