Galatasaray'da Belhanda'nın yerine yeni 10 numara | Son dakika Galatasaray haberleri

Ligde ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim ocak transfer döneminde takıma büyük bir neşter vurmayı planlıyor. Birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte bu isimlerden biri de Belhanda olarak dikkat çekiyor. Faslı yıldız yerine 10 numara arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası...

01.11.2019 09:30 - Son Güncelleme: 01.11.2019 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





