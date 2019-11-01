Fatih Terim Rizespor maçında Galatasaray'ın ilk 11'ini yeniliyor! O isimlere neşter
Beşiktaş derbisine 11 yabancıyla çıkan ve 1-0 kaybeden Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında 3 puan için değişikliğe gidiyor. Kötü gidişata dur demek isteyen Fatih Terim, kadroda bazı isimlere neşter vurdu. Terim, derbi sonrası "Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz" diyerek değişimin sinyalini vermişti. Peki Galatasaray'da kötü gidişatın faturası kimlere çıkacak? Fatih Terim Çaykur Rizespor maçında kimleri kadro dışı bırakırken kimlere şans verecek? İşte Galatasaray'daki değişiklikler sonrası Çayçur Rizespor maçındaki muhtemel 11'i...
01.11.2019 15:39
- Son Güncelleme: 01.11.2019 16:11
BELHANDA VE FEGHOULİ'DE ISRARCI DEĞİL
Mariano ve Nagatomo'yu takımdan kesme kararı alan Fatih Terim, sağ bekte Şener Özbayraklı'ya, sol bekte Emre Taşdemir'e forma verecek.
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