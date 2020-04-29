RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da 130 milyon liralık kritik karar

Koronavirüs arasını değerlendirerek önümüzdeki yılın kadro planlamasını yapan Galatasaray'da yönetimin kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Bu operasyondan Galatasaray'ın kasasına 130 milyon TL girmesi beklendiği de ifade edilirken, önümüzdeki yıl sarı-kırmızılıların yerli ağırlıklı bir kadro ile mücadele edeceği belirtildi. İşte detaylar...

29.04.2020 10:57 - Son Güncelleme: 29.04.2020 10:57
Galatasaray'da 130 milyon liralık kritik karar

Oyunculardan, ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyen sarı kırmızılılar, ayrıca yıllık ücretleri 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek. İşte detaylar...

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Galatasaray'da 130 milyon liralık kritik karar

Koronavirüs salgınının yol açtığı zararı telafi etmek amacıyla futbolculardan ücretlerinde yüzde 30 indirim yapmalarını isteyen Galatasaray, sezon sonunda yeni bir tasarruf planını daha devreye sokacak.

Galatasaray'da 130 milyon liralık kritik karar

Futbol takımının halen 68 milyon Euro olan yıllık maaş bütçesini yüzde 30 indirip 50 milyon Euro'nun altına çekmeyi hedefleyen sarı kırmızılı yönetim, 8 oyuncusuyla sezon sonu yollarını ayırıp, toplamda 130 milyon TL'yi aşkın garanti ücret yükünden kurtulacak.

Galatasaray'da 130 milyon liralık kritik karar

TRANSFERDE YENi DÖNEM
Hürriyet'in haberine göre, maliyet ve performans kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan, Mariano, Nagatomo, kiralandıkları kulüplerden geri dönecek olan Diagne, Babel, Maicon ve takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Andone'ye veda edilecek.

Galatasaray'da 130 milyon liralık kritik karar

Yıllık garanti ücretleri 16 milyon 650 bin Euro artı 4 milyon TL olan bu futbolcuların yerine, Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç gibi genç ve daha düşük maliyetli oyuncular transfer edilecek.

Galatasaray'da 130 milyon liralık kritik karar

Galatasaray yönetiminin transferdeki diğer kriteri ise bonservis konusunda...

Galatasaray'da 130 milyon liralık kritik karar

Sarı kırmızılı kulüp bundan böyle sadece bonservisi elinde olan ya da kiralık gelebilecek futbolcuları kadrosuna katacak.

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