Galatasaray'da 130 milyon liralık kritik karar
Koronavirüs arasını değerlendirerek önümüzdeki yılın kadro planlamasını yapan Galatasaray'da yönetimin kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Bu operasyondan Galatasaray'ın kasasına 130 milyon TL girmesi beklendiği de ifade edilirken, önümüzdeki yıl sarı-kırmızılıların yerli ağırlıklı bir kadro ile mücadele edeceği belirtildi. İşte detaylar...
29.04.2020 10:57
- Son Güncelleme: 29.04.2020 10:57
TRANSFERDE YENi DÖNEM
Hürriyet'in haberine göre, maliyet ve performans kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan, Mariano, Nagatomo, kiralandıkları kulüplerden geri dönecek olan Diagne, Babel, Maicon ve takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Andone'ye veda edilecek.
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