Galatasaray'a transferde büyük şok

Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından kadrosunda forvet pozisyonunda sadece Muğdat kalan Galatasaray'a Batshuayi transferinde rakip çıktı.

11 Ocak 2019 Cuma, 10:42:54 Güncelleme: 10:44:07
Galatasaray'a transferde büyük şok

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Galatasaray'a transferde büyük şok

Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kadrosunu iki forvetle güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'a transferde büyük şok

Transferdeki en güçlü adaylar ise Michy Batshuayi ve Alan Carvalho...

Galatasaray'a transferde büyük şok

Dün Batshuayi transferinde Galatasaraylıları mutlu eden bir gelişme yaşanmıştı.

Galatasaray'a transferde büyük şok

Valencia, performansından memnun kalmadıkları Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini feshedeceklerini açıkladı.

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