Galatasaray'a transferde büyük şok
Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından kadrosunda forvet pozisyonunda sadece Muğdat kalan Galatasaray'a Batshuayi transferinde rakip çıktı.
11 Ocak 2019 Cuma, 10:42:54
Güncelleme: 10:44:07
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kadrosunu iki forvetle güçlendirmek istiyor.
Transferdeki en güçlü adaylar ise Michy Batshuayi ve Alan Carvalho...
Dün Batshuayi transferinde Galatasaraylıları mutlu eden bir gelişme yaşanmıştı.
Valencia, performansından memnun kalmadıkları Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini feshedeceklerini açıkladı.