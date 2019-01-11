Alex'ten Jhonny Lucas'a onay geldi
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli takımın gündeminde olan 18 yaşındaki Jhonny Lucas için görüşlerini Damien Comolli ile paylaştı.
11 Ocak 2019 Cuma, 11:39:20
Güncelleme: 11:44:28
Sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda, orta saha ve kanat transferleri için düğmeye basıldı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Damien Comolli'ye, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan flaş bir öneri geldi.
Alternatif birçok ismin üzerinde duran Fenerbahçe'de dün önemli ve bir o kadar de heyecan verici bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe yönetiminin, 'geleceğin yıldızı' olarak gösterilen Brezilyalı 18'lik genç için kulübünden görüşme izni aldığı bildirildi.