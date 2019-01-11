Alex'ten Jhonny Lucas'a onay geldi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli takımın gündeminde olan 18 yaşındaki Jhonny Lucas için görüşlerini Damien Comolli ile paylaştı.

11 Ocak 2019 Cuma, 11:39:20 Güncelleme: 11:44:28
Alex'ten Jhonny Lucas'a onay geldi

Sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Alex'ten Jhonny Lucas'a onay geldi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda, orta saha ve kanat transferleri için düğmeye basıldı.

Alex'ten Jhonny Lucas'a onay geldi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Damien Comolli'ye, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan flaş bir öneri geldi.

Alex'ten Jhonny Lucas'a onay geldi

Alternatif birçok ismin üzerinde duran Fenerbahçe'de dün önemli ve bir o kadar de heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Alex'ten Jhonny Lucas'a onay geldi

Fenerbahçe yönetiminin, 'geleceğin yıldızı' olarak gösterilen Brezilyalı 18'lik genç için kulübünden görüşme izni aldığı bildirildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'a transferde büyük şok
Galatasaray'a transferde büyük şok