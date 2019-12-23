Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransız basını duyurdu

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Bu doğrultuda yoğun bir çalışma yürüten Galatasaray için Fransız basını sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

23.12.2019 10:26 - Son Güncelleme: 23.12.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





