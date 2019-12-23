GaleriSpor

Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransız basını duyurdu

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Bu doğrultuda yoğun bir çalışma yürüten Galatasaray için Fransız basını sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

23.12.2019 10:26 - Son Güncelleme: 23.12.2019 10:26
Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransız basını duyurdu

Sezona flaş transferlerle giren ancak gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray, radikal değişimlere hazırlanıyor.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransız basını duyurdu

Son olarak Göztepe deplasmanında etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim "Sabır" diyerek ocak ayı transfer dönemini işaret etmişti.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransız basını duyurdu

Ligin ikinci yarısına rekabetçi bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da, gelecek ve gidecek isimler yavaş yavaş netleşiyor.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransız basını duyurdu

Daha önce adı sarı-kırmızılı takımla anılan Leipzig'in Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'de yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransız basını duyurdu

Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcunun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelebileceği konuşuluyordu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!