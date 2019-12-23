Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransız basını duyurdu
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Bu doğrultuda yoğun bir çalışma yürüten Galatasaray için Fransız basını sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...
23.12.2019 10:26
- Son Güncelleme: 23.12.2019 10:26
Sezona flaş transferlerle giren ancak gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray, radikal değişimlere hazırlanıyor.
Son olarak Göztepe deplasmanında etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim "Sabır" diyerek ocak ayı transfer dönemini işaret etmişti.
Ligin ikinci yarısına rekabetçi bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da, gelecek ve gidecek isimler yavaş yavaş netleşiyor.
Daha önce adı sarı-kırmızılı takımla anılan Leipzig'in Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'de yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcunun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelebileceği konuşuluyordu.