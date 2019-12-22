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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan elde etti. Kanarya, 28 puana çıkarken Beşiktaş 27 puanda kaldı. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisi ise 16 maça çıktı. Zorlu karşılaşmada en dikkat çeken anlar ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Vedat Muriç arasında yaşandı. İşte Yanal ve Muriç arasında yaşanan o anlar...

22.12.2019 22:49 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada penaltıdan Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan ile 58. dakikada Vedat Muriç'ten geldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Beşiktaş'ın tek sayısını ise 45+5. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde evindeki üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılırken, bu 4 maçta da en az 3 gol buldu ve puanını 28 yaptı.

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