Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan elde etti. Kanarya, 28 puana çıkarken Beşiktaş 27 puanda kaldı. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisi ise 16 maça çıktı. Zorlu karşılaşmada en dikkat çeken anlar ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Vedat Muriç arasında yaşandı. İşte Yanal ve Muriç arasında yaşanan o anlar...
22.12.2019 22:49
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