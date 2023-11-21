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Galatasaray'a Suudi Arabistan piyangosu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu devre arası Suudi Arabistan'a transfer olabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 17:45 Güncelleme 21 Kasım 2023, 17:45
Galatasaray’a Suudi Arabistan piyangosu! 1

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk liderliğinde flaş bir giriş yapan Galatasaray, 12. haftada ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray’a Suudi Arabistan piyangosu! 2

Atakaş Hatayspor'a konuk olan Aslan, deprem dolayısıyla Mersin'de oynanan müsabakadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı.

Galatasaray’a Suudi Arabistan piyangosu! 3

Daha önce 11 maçta; 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, toplamda 31 puan toplayarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde 2. sırada bulunuyor.

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