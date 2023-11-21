Galatasaray'a Suudi Arabistan piyangosu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu devre arası Suudi Arabistan'a transfer olabilir. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk liderliğinde flaş bir giriş yapan Galatasaray, 12. haftada ilk yenilgisini aldı.
Atakaş Hatayspor'a konuk olan Aslan, deprem dolayısıyla Mersin'de oynanan müsabakadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı.
Daha önce 11 maçta; 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, toplamda 31 puan toplayarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde 2. sırada bulunuyor.