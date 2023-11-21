Galatasaray'a Suudi Arabistan piyangosu!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk liderliğinde flaş bir giriş yapan Galatasaray , 12. haftada ilk yenilgisini aldı.

Atakaş Hatayspor'a konuk olan Aslan, deprem dolayısıyla Mersin'de oynanan müsabakadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı.

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Daha önce 11 maçta; 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, toplamda 31 puan toplayarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde 2. sırada bulunuyor.