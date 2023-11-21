Futbol dünyasını sarsan olay! Hakem çetesi skandalında yeni iddia: Raporlar geçersiz

Geçtiğimiz günlerde FIFA kokarlı hakem İbrahim Hakan Ceylan ile Lale Orta'nın yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakem Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ı eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldatma iddiasıyla başlayan boşanma davası bambaşka bir noktaya evrildi. Mağdur eş Ceylan, futbol dünyasıyla ilgili iddiaları bir bir ifşa etti. Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Leyla Ceylan'ın iddialarının ardından TFF'nin yayımladığı raporlara ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu. Gezer, "Araştırmalarıma göre Hakan Ceylan ve Alper Ulusoy'un raporlarındaki imzaların yanındaki 'Y.' ibaresi 'Yerine' anlamını taşımaktaymış. Raporları spor hekimi imzalamış. Yani raporların geçerliliği yok" iddiasında bulundu. İşte detaylar...
Eşi VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan İzmirli Leyla Ceylan, Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddialar ortaya attı.
Hakem eşine 10 milyonluk maddi ve manevi tazminat davası açan Leyla Ceylan, eşi ve iki hakem arkadaşının FIFA'ya verilen sağlık raporlarının tarihi geciktiği için eski tarihli sahte rapor alındığını öne sürdü.
Ceylan'ın açıklamaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu iddiaların doğru olmadığı kaydederek resmi internet sitesinden raporları yayınlamıştı.
Önceki gün de konuyla ilgili 2011 yılında hakemliği bırakan ve yorumculuk yapan Bünyamin Gezer tarafından ortaya atılan iddia gündem oldu.