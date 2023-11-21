Futbol dünyasını sarsan olay! Hakem çetesi skandalında yeni iddia: Raporlar geçersiz

Geçtiğimiz günlerde FIFA kokarlı hakem İbrahim Hakan Ceylan ile Lale Orta'nın yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakem Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ı eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldatma iddiasıyla başlayan boşanma davası bambaşka bir noktaya evrildi. Mağdur eş Ceylan, futbol dünyasıyla ilgili iddiaları bir bir ifşa etti. Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Leyla Ceylan'ın iddialarının ardından TFF'nin yayımladığı raporlara ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu. Gezer, "Araştırmalarıma göre Hakan Ceylan ve Alper Ulusoy'un raporlarındaki imzaların yanındaki 'Y.' ibaresi 'Yerine' anlamını taşımaktaymış. Raporları spor hekimi imzalamış. Yani raporların geçerliliği yok" iddiasında bulundu. İşte detaylar...