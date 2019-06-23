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Galatasaray'a sürpriz forvet! Herkes Chicharito sanıyordu ama... (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Chicharito lakaplı Javier Hernandez ile temasta bulunduğu iddia edilen sarı kırmızılı ekipte sürpriz bir ismin gündeme geldiği belirtildi. İşte son dakika transfer gelişmesi...

23.06.2019 14:07 - Son Güncelleme: 23.06.2019 14:09
Galatasaray'a sürpriz forvet! Herkes Chicharito sanıyordu ama... (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'a sürpriz forvet! Herkes Chicharito sanıyordu ama... (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'a sürpriz forvet! Herkes Chicharito sanıyordu ama... (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Mbaye Diagne'nin Al Nassr kulübüyle olan görüşmeleri olumlu sürerken, Senegalli yıldızın yerine gelecek isim de basına sızdı.

Galatasaray'a sürpriz forvet! Herkes Chicharito sanıyordu ama... (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Cimbom'da son olarak gündeme West Ham United forması giyen Javier Hernandez gelmişti.

Galatasaray'a sürpriz forvet! Herkes Chicharito sanıyordu ama... (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor." ifadelerinden sonra sarı kırmızılı kulübün Diagne ile yollarını ayırıp Javier Hernandez ile masaya oturduğu belirtilmişti.

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