Fenerbahçe'de hedef Sturridge! Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri

Gol yollarındaki problemi gidermek için iki golcü almayı planlayan Fenerbahçe, Max Kruse'nin dışında bir forvet daha almak için gizli bir çalışma yürütüyor. Liverpool'da forma giyen İngiliz golcü Daniel Sturridge için nabız yoklayan sarı lacivertlilerin bu transferi bitirmek için her yolu deneyeceği belirtildi.

23.06.2019 14:22 - Son Güncelleme: 23.06.2019 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





