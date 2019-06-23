Fenerbahçe'de hedef Sturridge! Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri
Gol yollarındaki problemi gidermek için iki golcü almayı planlayan Fenerbahçe, Max Kruse'nin dışında bir forvet daha almak için gizli bir çalışma yürütüyor. Liverpool'da forma giyen İngiliz golcü Daniel Sturridge için nabız yoklayan sarı lacivertlilerin bu transferi bitirmek için her yolu deneyeceği belirtildi.
23.06.2019 14:22
- Son Güncelleme: 23.06.2019 14:22
Başkan Ali Koç'un 'güzel isimler yolda' müjdesini verdiği Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Şu ana kadar Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile prensipte anlaşan sarı-lacivertli ekip, golcü konusunda da sona yaklaştı.
Werder Bremen ile sözleşmesi biten Max Kruse ile son olan detayları görüşen yönetimin, forvete ikinci isim olarak ise Daniel Sturridge'yi düşündüğü iddia edildi.
29 yaşındaki santrforun, Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor
CELTIC VE RANGERS DA PEŞİNDE
Merseyside kulübü, tecrübeli yıldıza yeni kontrat önermedi. Sturridge'nin Türk temsilcisi Hasan Anıl Eken'in sportif direktör Damien Comolli ile görüştüğü ve şartlarını ilettiği belirtiliyor.