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Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu teklifi! Alman devleri devrede

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da ve Milli Takım'da sergilediği başarılı performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Kerem Aktürkoğlu için Bundesliga devleri yarışa girdi. Birçok Alman ekibi yıldız ismi kıskaca alırken, Galatasaray ile de temasa geçildi. İşte detaylar...

03.01.2022 11:40 - Son Güncelleme: 03.01.2022 11:40
Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu teklifi! Alman devleri devrede

Galatasaray forması altında harika bir ilk yarıyı geride bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen artıyor. Galatasaray'a genç oyuncu için ilk resmi teklif de geldi.

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Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu teklifi! Alman devleri devrede

Akşam'ın haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim de Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri...

Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu teklifi! Alman devleri devrede

15 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDEKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu teklifi! Alman devleri devrede

Transfermarkt verilerine göre, Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 32 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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