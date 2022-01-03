Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu teklifi! Alman devleri devrede
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da ve Milli Takım'da sergilediği başarılı performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Kerem Aktürkoğlu için Bundesliga devleri yarışa girdi. Birçok Alman ekibi yıldız ismi kıskaca alırken, Galatasaray ile de temasa geçildi. İşte detaylar...
03.01.2022 11:40
- Son Güncelleme: 03.01.2022 11:40
Galatasaray forması altında harika bir ilk yarıyı geride bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen artıyor. Galatasaray'a genç oyuncu için ilk resmi teklif de geldi.
15 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDEKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.
Transfermarkt verilerine göre, Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 32 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.