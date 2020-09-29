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Galatasaray'a dünyaca ünlü orta saha! İtalyanlar böyle duyurdu | Transfer haberleri
Galatasaray'a dünyaca ünlü orta saha! İtalyanlar böyle duyurdu | Transfer haberleri
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da girişimler hızlandı. İtalyan basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in uzun süredir istediği dünyaca ünlü yıldızın transferini böyle duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
29.09.2020 11:03
- Son Güncelleme: 29.09.2020 11:03
Belhanda ve Marcao'ya gelen teklifler sonrası karar aşamasında olan Galatasaray'da gözler tamamen orta saha transferine çevrildi.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi play-off maçı olan Glasgow Rangers mücadelesine çevrildi.
Fenerbahçe derbisinde oyunun genelinde istediğini sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılı takımda bazı oyuncuların yoğun tempo sonrası fiziksel anlamda zorlandıkları görüldü.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Roma'nın ısrarla istediği Brezilyalı futbolcu Marcao için kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.
Roma'nın Galatasaray'a yapmış olduğu zorunlu satın alma opsiyonlu teklif Galatasaray yönetimi tarafından reddedildi. Hafta boyunca iki kulüp arasında görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.