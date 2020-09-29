Önce Fenerbahçe formasını giydi, sonra Galatasaray formasını sırtına geçirdi! Herkes onu konuştu...
Sporseverler şu sıralar transfer gündemiyle hayli yoğun. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları olmak üzere herkes bir yandan Süper Lig'i bir yanda da transfer haberlerini merak ediyor. Son dönemde bu transfer haberleri arasında en çok dikkat çekenler Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki Ozan Tufan-Dorukhan Toköz takası, Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci ve Mbaye Diagne değişimi var. Biz de bu doğrultuda sizler içinde ezeli rakiplerde forma giyen futbolcuları derledik. İşte o isimler.
29.09.2020 15:50
- Son Güncelleme: 29.09.2020 15:50
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