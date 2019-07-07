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Galatasaray'a büyük müjde! Diagne'nin menajeri resmen açıkladı

Galatasaray'ın transferde haftalardır beklediği müjdeli haber geldi. Sezonu çifte kupayla kapatan ancak finansal fair play nedeniyle istediği transferleri bir türlü yapamayan Galatasaray'da Diagne'nin menajerinden gelen haber sevinç yarattı. Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen Diagne'nin yeni rotasının belli olduğu ve transferin birkaç gün içinde netlik kazanacağı iddia edildi. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

07.07.2019 12:28 - Son Güncelleme: 07.07.2019 12:29
Galatasaray'a büyük müjde! Diagne'nin menajeri resmen açıkladı

Ve Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi son buluyor...

Galatasaray'a büyük müjde! Diagne'nin menajeri resmen açıkladı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemi geçiriyor.

Galatasaray'a büyük müjde! Diagne'nin menajeri resmen açıkladı

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray'a büyük müjde! Diagne'nin menajeri resmen açıkladı

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan'ın gündemindeyse Ever Banega, Henry Onyekuru, Radamel Falcao, Vincent Aboubakar ve Deniz Türüç gibi isimler yer alıyor.

Galatasaray'a büyük müjde! Diagne'nin menajeri resmen açıkladı

Cimbom'un transfer yapmaya devam edebilmesi ve FFP'ye takılmaması için transferde kaynak yaratması gerekiyor.

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