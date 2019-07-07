Galatasaray'a büyük müjde! Diagne'nin menajeri resmen açıkladı

Galatasaray'ın transferde haftalardır beklediği müjdeli haber geldi. Sezonu çifte kupayla kapatan ancak finansal fair play nedeniyle istediği transferleri bir türlü yapamayan Galatasaray'da Diagne'nin menajerinden gelen haber sevinç yarattı. Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen Diagne'nin yeni rotasının belli olduğu ve transferin birkaç gün içinde netlik kazanacağı iddia edildi. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

07.07.2019 12:28 - Son Güncelleme: 07.07.2019 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





