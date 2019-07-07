GaleriSpor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Takımdan ayrılıyor

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Beşiktaş'ta dün şok bir iddia ortaya atıldı. Daha takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Burak Yılmaz ile ilgili yaşanan ani gelişme planları alt üst etti. Golcü oyuncunun 1 hafta içerisinde takımdan ayrılacağı ve bir başka kulübe imza atacağı iddia edildi. İşte Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

07.07.2019 10:06 - Son Güncelleme: 07.07.2019 10:07
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Takımdan ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Beşiktaş'ta transfer sessizliği sürüyor.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Takımdan ayrılıyor

Abdullah Avcı ısrarla transferlerin kampa yetişmesi gerektiğini vurgularken, yönetim transferde ince eleyip sık dokumaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Takımdan ayrılıyor

Kara Kartal'da birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Takımdan ayrılıyor

Larin ve Mustafa Pektemek'in ayrılışının ardından Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile de yollar ayrılabilir.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Takımdan ayrılıyor

İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce'nin takibinde olan Burak, İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'den Fransa'ya stoper çıkarması
Fenerbahçe'den Fransa'ya stoper çıkarması