Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Takımdan ayrılıyor

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Beşiktaş'ta dün şok bir iddia ortaya atıldı. Daha takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Burak Yılmaz ile ilgili yaşanan ani gelişme planları alt üst etti. Golcü oyuncunun 1 hafta içerisinde takımdan ayrılacağı ve bir başka kulübe imza atacağı iddia edildi. İşte Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

07.07.2019 10:06 - Son Güncelleme: 07.07.2019 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





