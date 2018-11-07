Galatasaraya Almanyada soğuk duş!

Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Schalke 04'e 2-0 yenildi. Yediği iki hatalı golle mağlup olan Galatasaray, çıktığı son 5 resmi maçında galibiyet alamadı! 4 puanda kalan Cimbom'un gruptan çıkma şansını zora soktu
YAPMA MUSLERA!
Mücadelenin henüz 4. dakikasında ev sahibi ekip, kaleci Muslera'nın hatasından öne geçti. Ceza sahası içi sağ çapraza gelen topa açılan Muslera, Burgstaller'den önce yatarak meşin yuvarlağı tuttu. Kayarak ceza sahası dışına çıkan Uruguaylı kaleci, kart görmemek için topu bıraktı. Araya giren Burgstaller, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
YİNE HATA... 2-0 OLDU!
57. dakikada Schalke durumu 2-0'a getirdi. Ömer Bayram'ın kaptırdığı topta, Guido Burgstaller topu ceza sahasına yerden yolladı. Topla buluşan Mark Uth düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadeleyi 2-0 kazanan taraf Schalke 04 oldu.