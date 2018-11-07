Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Schalke 04'e 2-0 yenildi. Yediği iki hatalı golle mağlup olan Galatasaray, çıktığı son 5 resmi maçında galibiyet alamadı! 4 puanda kalan Cimbom'un gruptan çıkma şansını zora soktu

7 Kasım 2018 Çarşamba, 00:45:17 Güncelleme: 01:04:09
Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
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Galatasaraya Almanyada soğuk duş!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu. D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayan temsilcimiz, 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
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Galatasaraya Almanyada soğuk duş!

Alman ekibi ise 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
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Galatasaraya Almanyada soğuk duş!

Grubun diğer maçında ise lider Porto evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-1 yendi ve 10 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova'nın ise henüz puanı bulunmuyor.

Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
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Galatasaraya Almanyada soğuk duş!

YAPMA MUSLERA!

Mücadelenin henüz 4. dakikasında ev sahibi ekip, kaleci Muslera'nın hatasından öne geçti. Ceza sahası içi sağ çapraza gelen topa açılan Muslera, Burgstaller'den önce yatarak meşin yuvarlağı tuttu. Kayarak ceza sahası dışına çıkan Uruguaylı kaleci, kart görmemek için topu bıraktı. Araya giren Burgstaller, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
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Galatasaraya Almanyada soğuk duş!

YİNE HATA... 2-0 OLDU!

57. dakikada Schalke durumu 2-0'a getirdi. Ömer Bayram'ın kaptırdığı topta, Guido Burgstaller topu ceza sahasına yerden yolladı. Topla buluşan Mark Uth düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadeleyi 2-0 kazanan taraf Schalke 04 oldu.

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