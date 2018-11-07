Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki D Grubu'ndaki dördüncü maçında Schalke 04'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar 4 ve 57. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşerken Muslera, Sinan Gümüş ve Ömer Bayram, ortaya koydukları performansla gündeme oturdu . İşte yapılan yorumlardan bazıları...

7 Kasım 2018 Çarşamba, 00:56:52 Güncelleme: 00:59:06
Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
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Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki D Grubu'ndaki dördüncü maçında Schalke 04'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar 4 ve 57. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşerken Muslera, Sinan Gümüş ve Ömer Bayram, ortaya koydukları performansla gündeme oturdu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...

Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
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Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!

Mehmet Demirkol: "Bir maçta olacak hata bir pozisyonda olursa... Muslera'nınki çok büyük bir hata. Genel olarak Fenerbahçe maçında yaptığı penaltıya da benziyor."

Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
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Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!

"Yılmaz Erdoğan ses tonuyla: Muslera'da da bu var, boşa çıkıyor. Sen çıkmıyorsun, o çıkmıyor, Muslera çıkıyor."

Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
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Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!

"Muslera defans arkasına atılan topa çıkıyor"

Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
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Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!

"Muslera sen kenetlenemedin mi?"

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