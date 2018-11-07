Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki D Grubu'ndaki dördüncü maçında Schalke 04'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar 4 ve 57. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşerken Muslera, Sinan Gümüş ve Ömer Bayram, ortaya koydukları performansla gündeme oturdu . İşte yapılan yorumlardan bazıları...
7 Kasım 2018 Çarşamba, 00:56:52
Güncelleme: 00:59:06
Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki D Grubu'ndaki dördüncü maçında Schalke 04'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar 4 ve 57. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşerken Muslera, Sinan Gümüş ve Ömer Bayram, ortaya koydukları performansla gündeme oturdu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...
Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
Mehmet Demirkol: "Bir maçta olacak hata bir pozisyonda olursa... Muslera'nınki çok büyük bir hata. Genel olarak Fenerbahçe maçında yaptığı penaltıya da benziyor."
Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
"Yılmaz Erdoğan ses tonuyla: Muslera'da da bu var, boşa çıkıyor. Sen çıkmıyorsun, o çıkmıyor, Muslera çıkıyor."
Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
"Muslera defans arkasına atılan topa çıkıyor"
Muslera, Ömer Bayram ve Sinan Gümüş gündeme oturdu!
"Muslera sen kenetlenemedin mi?"