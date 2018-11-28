Galatasaray zorlu Lokomotiv Moskova virajında! İşte Galatasarayın L.Moskova maçı 11i

Galatasaray zorlu Lokomotiv Moskova virajında! İşte Galatasaray'ın L.Moskova maçı 11'i
Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci maçına çıkacak olan Galatasaray'da eksiklerin yanı sıra Moskova'daki olumsuz hava koşulları can sıkıyor. Maçı kazanarak gruptan çıkma iddiasını son maça kadar sürdürmek isteyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kadroyu belirledi. İşte Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova 11'i...
28 Kasım 2018 Çarşamba, 08:32:09
Güncelleme: 08:34:17
Süper Lig'de hakemlerden ve sakatlıklardan ağır darbe yiyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kendine gelmek istiyor...
Devler Ligi'nde 5. hafta öncesi topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan Cimbom, ilk maçta 3-0 yendiği L. Moskova deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
G.Saray, Rusya'dan puanla döndüğü takdirde Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek ve rakibini son sırada tutacak.
CEZALILAR DÖNÜYOR
Galatasaray'da Süper Lig'de cezalı olan Donk, Rodrigues, Ndiaye ve Serdar Aziz bu maçta forma giyebilecek. Teknik direktör Fatih Terim de kulübede yer alacak.
Aslan'da sakatlıkları süren Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş ise Rusya'ya götürülmedi.