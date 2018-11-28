Galatasaray zorlu Lokomotiv Moskova virajında! İşte Galatasaray'ın L.Moskova maçı 11'i

Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci maçına çıkacak olan Galatasaray'da eksiklerin yanı sıra Moskova'daki olumsuz hava koşulları can sıkıyor. Maçı kazanarak gruptan çıkma iddiasını son maça kadar sürdürmek isteyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kadroyu belirledi. İşte Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova 11'i...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 08:32:09 Güncelleme: 08:34:17
Galatasaray zorlu Lokomotiv Moskova virajında! İşte Galatasarayın L.Moskova maçı 11i

Süper Lig'de hakemlerden ve sakatlıklardan ağır darbe yiyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kendine gelmek istiyor...

Galatasaray zorlu Lokomotiv Moskova virajında! İşte Galatasarayın L.Moskova maçı 11i

Devler Ligi'nde 5. hafta öncesi topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan Cimbom, ilk maçta 3-0 yendiği L. Moskova deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Galatasaray zorlu Lokomotiv Moskova virajında! İşte Galatasarayın L.Moskova maçı 11i

G.Saray, Rusya'dan puanla döndüğü takdirde Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek ve rakibini son sırada tutacak.

Galatasaray zorlu Lokomotiv Moskova virajında! İşte Galatasarayın L.Moskova maçı 11i

CEZALILAR DÖNÜYOR

Galatasaray'da Süper Lig'de cezalı olan Donk, Rodrigues, Ndiaye ve Serdar Aziz bu maçta forma giyebilecek. Teknik direktör Fatih Terim de kulübede yer alacak.

Galatasaray zorlu Lokomotiv Moskova virajında! İşte Galatasarayın L.Moskova maçı 11i

Aslan'da sakatlıkları süren Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş ise Rusya'ya götürülmedi.

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