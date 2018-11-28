Cengiz Ünder Real Madrid maçında öyle bir pozisyonu kaçırdı ki! İnanamayacaksınız

Şamiyonlar Ligi'nde evinde Real Madrid'i konuk eden Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 06:51:50 Güncelleme: 06:52:30
Cengiz Ünder Real Madrid maçında öyle bir pozisyonu kaçırdı ki! İnanamayacaksınız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün merakla beklenen karşılaşmasında Roma, son şampiyon Real Madrid'i konuk etti.

Cengiz Ünder Real Madrid maçında öyle bir pozisyonu kaçırdı ki! İnanamayacaksınız

Milli yıldız Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Cengiz Ünder Real Madrid maçında öyle bir pozisyonu kaçırdı ki! İnanamayacaksınız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan ve geride kalan 4 maçta topladığı 9 puanla aynı puanlı Real Madrid'in ardından 2. sırada bulunan Roma'da karşılaşmaya Cengiz Ünder damga vurdu.

Cengiz Ünder Real Madrid maçında öyle bir pozisyonu kaçırdı ki! İnanamayacaksınız

Müsabakanın 45 2. dakikasında sol kanattan gelişen Roma atağında Patrick Schick'in pasına hareketlenen milli oyuncu altı pas üzerinde bomboş pozisyonda kaldı.

Cengiz Ünder Real Madrid maçında öyle bir pozisyonu kaçırdı ki! İnanamayacaksınız

Buna karşın 21 yaşındaki oyuncu uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başaramadı.

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