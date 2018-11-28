Cengiz Ünder Real Madrid maçında öyle bir pozisyonu kaçırdı ki! İnanamayacaksınız
Şamiyonlar Ligi'nde evinde Real Madrid'i konuk eden Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 06:51:50
Güncelleme: 06:52:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün merakla beklenen karşılaşmasında Roma, son şampiyon Real Madrid'i konuk etti.
Milli yıldız Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan ve geride kalan 4 maçta topladığı 9 puanla aynı puanlı Real Madrid'in ardından 2. sırada bulunan Roma'da karşılaşmaya Cengiz Ünder damga vurdu.
Müsabakanın 45 2. dakikasında sol kanattan gelişen Roma atağında Patrick Schick'in pasına hareketlenen milli oyuncu altı pas üzerinde bomboş pozisyonda kaldı.
Buna karşın 21 yaşındaki oyuncu uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başaramadı.