Galatasaray yeni 8 numarasını buldu! İstanbul'a geliyor! İşte maliyeti

Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala 4 büyükler transfer bombalarını bir bir patlamaya devam ediyor. Kadrosundaki eksikleri tamamlayıp, sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Uzun süredir orta saha oyuncusu için uğraş veren Aslan, nihayet aradığını buldu. Sarı kırmızılılar, Norwich City'nin Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara'da mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Yeni sezonun ilk resmi maçına Süper Kupa'da çıkacak olan Sarı-kırmızılı takım, Bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk kupayı kazanmaya odaklanırken yönetim kanadı da bir yandan kadro yapılanmasına devam ediyor.