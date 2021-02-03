Galatasaray Yedlin'i İskoç devinin elinden kapmış! Detaylar ortaya çıktı
Ara transfer döneminin hareketli ekiplerinden Galatasaray, kadrosunu 4 isimle güçlendirdi. Bu isimler arasında yer alan ABD'li sağ ben DeAndre Yedlin transferine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Galatasaray'ın Premier Lig'den kadrosuna kattığı ABD'li sağ bekin transferi için Celtic ile çekiştiği ve mutlu sona ulaştığı ifade edildi.
03.02.2021 11:39
- Son Güncelleme: 03.02.2021 11:39
Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor.
Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, yılbaşı gecesi talihsiz bir sakatlık geçiren Omar Elabdellaoui'nin yerine DeAndre Yedlin'i almıştı.
Bu transferle ilgili sürpriz bir detay paylaşıldı...
Newcastle United Teknik Direktörü Steve Bruce, ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin'in Galatasaray'a transferinin son gün tamamlandığını doğruladı.
İngiliz basınına göre sarı-kırmızılıların bu transferde İskoç ekibi Celtic ile kapıştığı ortaya çıktı.