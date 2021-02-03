Galatasaray Yedlin'i İskoç devinin elinden kapmış! Detaylar ortaya çıktı

Ara transfer döneminin hareketli ekiplerinden Galatasaray, kadrosunu 4 isimle güçlendirdi. Bu isimler arasında yer alan ABD'li sağ ben DeAndre Yedlin transferine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Galatasaray'ın Premier Lig'den kadrosuna kattığı ABD'li sağ bekin transferi için Celtic ile çekiştiği ve mutlu sona ulaştığı ifade edildi.

03.02.2021 11:39 - Son Güncelleme: 03.02.2021 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





