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Galatasaray ve Beşiktaş arasında dengeleri altüst edecek takas! Fenerbahçe'den Mert Hakan'ın rövanşı alınacak
Galatasaray ve Beşiktaş arasında dengeleri altüst edecek takas! Fenerbahçe'den Mert Hakan'ın rövanşı alınacak
Geride bıraktığımız sezon özellikle pandemi arasından sonra büyük bir hüsrana uğrayan Galatasaray'dan yeni sezon için tek motto 'şampiyonluk'. Şu ana kadar transferde Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına da devam ediyor. Özellikle Mert Hakan Yandaş transferinde hayal kırıklığı yaşayan ve oyuncuyu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın yeni transfer hareketi dengeleri altüst edecek türden. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri...
29.08.2020 11:27
- Son Güncelleme: 29.08.2020 11:27
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, gerçekleştirdiği ilk hazırlık mücadelesinde İstanbulspor'u Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Yeni transferlerden Emre Kılınç'ın da oldukça beğenildiği mücadelenin iki yarısında farklı isimlerle çıkan sarı-kırmızılılarda ikinci 45 dakikanın 11'i gol üretememişti.
Kadroya katılan 5 ismin yanı sıra birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olmuş, Vedat Muriqi'nin ardından bu transferde de kaybederek taraftarlarını üzmüştü.
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş üçgeninde yaşanan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından şimdi de Beşiktaş - Galatasaray arasındaki flaş takas gündem oldu.
FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEYDİ!
Transfer döneminin en flaş ekiplerinden biri olan Fenerbahçe, Beşiktaş'tan uzun zamandır istediği yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak üzere.