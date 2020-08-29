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Galatasaray ve Beşiktaş arasında dengeleri altüst edecek takas! Fenerbahçe'den Mert Hakan'ın rövanşı alınacak

Geride bıraktığımız sezon özellikle pandemi arasından sonra büyük bir hüsrana uğrayan Galatasaray'dan yeni sezon için tek motto 'şampiyonluk'. Şu ana kadar transferde Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına da devam ediyor. Özellikle Mert Hakan Yandaş transferinde hayal kırıklığı yaşayan ve oyuncuyu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın yeni transfer hareketi dengeleri altüst edecek türden. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri...

29.08.2020 11:27 - Son Güncelleme: 29.08.2020 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





