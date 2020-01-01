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Galatasaray Tino Kadewere'ye imzayı attırdı! İşte o sözleşme...

Cimbom ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamazken, sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyordu. Bu planlar doğrultusunda sol bek mevkisine ilk olarak TAKVİM.COM.TR'nin duyurduğu Saracchi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray, ikinci transferini santrfor mevkisine yaptı. Fotomaç'ın haberine göre Sarıkırmızılılar golcü futbolcu Tino Kadewere ile 6 aylık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

01.01.2020 00:32 - Son Güncelleme: 01.01.2020 00:32
Galatasaray Tino Kadewere'ye imzayı attırdı! İşte o sözleşme...

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar transfere erken bir giriş yaptı ve bombaları ardı ardına patlattı.

Galatasaray Tino Kadewere'ye imzayı attırdı! İşte o sözleşme...

Sarı-kırmızılı takım sezonun ilk yarısında aldığı sonuçlarla taraftarını üzmüş ve topladığı 27 puanla 7. sırada yer aldı.

Galatasaray Tino Kadewere'ye imzayı attırdı! İşte o sözleşme...

Lider Sivasspor'la arasında 10 puan fark bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde silbaştan bir kadro kurarak aradaki farkı eritip şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmak için kolları sıvamıştı.

Galatasaray Tino Kadewere'ye imzayı attırdı! İşte o sözleşme...

Teknik direktör Fatih Terim, hemen her açıklamasında ocak ayını işaret etmiş ve yapılacak olan büyük değişimin sinyallerini vermişti.

Galatasaray Tino Kadewere'ye imzayı attırdı! İşte o sözleşme...

Sezonun ilk yarısının bitmesinin ardından transferde somut adımlar atmaya başlayan sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızları imza aşamasına getirmişti.


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