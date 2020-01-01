Galatasaray Tino Kadewere'ye imzayı attırdı! İşte o sözleşme...
Cimbom ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamazken, sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyordu. Bu planlar doğrultusunda sol bek mevkisine ilk olarak TAKVİM.COM.TR'nin duyurduğu Saracchi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray, ikinci transferini santrfor mevkisine yaptı. Fotomaç'ın haberine göre Sarıkırmızılılar golcü futbolcu Tino Kadewere ile 6 aylık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...
01.01.2020 00:32
- Son Güncelleme: 01.01.2020 00:32
DİĞER GALERİLER