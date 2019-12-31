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Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor!

Süper Lig devleri ara transfer dönemi için somut adımlar atmaya başladı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe aynı transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bitirme aşamasında olduğu öne sürülen isim için son anda devreye girdi ve oyuncunun menajerinden görüşme sözü aldı. Kanarya transferi bitirip ezeli rakibine çalım atmak istiyor. İşte flaş gelişmenin detayları...

31.12.2019 22:26 - Son Güncelleme: 31.12.2019 22:26
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor!

Süper Lig devleri ara transfer dönemi için somut adımlar atmaya başladı. 4 Ocak'ta resmen başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yapacakları hamlelerle sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapıyor.

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor!

Dört koldan sürdürülen transfer çalışmalarında listesindeki yıldızlarla temas halinde olan iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor!

Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi transferinde büyük bir transfer savaşı veren iki takımın bu çekişmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor!

İşin sonunda Çaykur Rizespor ve Muriqi'le her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcüyü kadrosuna katarak rakibine transfer çalımı atmıştı.

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray ara transfer dönemi için ince eleyip sık dokurken, transfer çekişmesi ocak ayına sirayet etti.

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