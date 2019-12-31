Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor!

Süper Lig devleri ara transfer dönemi için somut adımlar atmaya başladı. 4 Ocak'ta resmen başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yapacakları hamlelerle sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapıyor.