Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor!
Süper Lig devleri ara transfer dönemi için somut adımlar atmaya başladı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe aynı transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bitirme aşamasında olduğu öne sürülen isim için son anda devreye girdi ve oyuncunun menajerinden görüşme sözü aldı. Kanarya transferi bitirip ezeli rakibine çalım atmak istiyor. İşte flaş gelişmenin detayları...
31.12.2019 22:26
- Son Güncelleme: 31.12.2019 22:26
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