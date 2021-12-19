Galatasaray tepki göstermişti! Zorbay Küçük'ün ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı! Futbolcunun üzerine yürüdü, teknik direktörü çıldırttı
Galatasaray, Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e çok sert tepki gösterdi. Küçük'ün maç içerisinde verdiği tartışmalı kararlar kadar Galatasaraylı futbolculara yönelik olarak "Buradan gidin lan, yalancı, ne haltlar yediğinizi biliyorum" şeklinde sarfettiği sözler de gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan olayların Zorbay Küçük'ün ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Küçük, benzer bir söylemi Ocak 2019'da İstanbulspor-Gaziantep FK maçında yapmış ve Günay Güvenç ile yaşadığı tartışmanın ardından oyuncunun üstüne yürümüştü.
Süper Lig 'in 17. haftasında oynanan Galatasaray -Başakşehir maçı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın ardından Sarı Kırmızılı ekip cephesinden gelen açıklamalar 90 dakikanın önüne geçti.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ile 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu'nun maçın hakemi Zorbay Küçük ile ilgili söylemleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Berkan, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı' dediğini belirtirken, Necati Ateş tecrübeli hakem 'lan' söyleminde bulunduğunu vurguladı.
AKILLARA OCAK 2019 GELDİ
Galatasaray cephesinde tepkiler çığ gibi büyürken akıllara Ocak 2019 geldi. Hatırlanacağı üzere Küçük, o dönem Spor Toto 1. Lig'de oynanan İstanbulspor-Gaziantep FK maçında benzer bir söylemi gerçekleştirmişti.
MEHMET ALTIPARMAK'I ÇILDIRTTI
Dönemin Gaziantep FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterirken teknik heyeti ve futbolcuları tarafından zor sakinleştirilmişti.