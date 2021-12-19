Galatasaray tepki göstermişti! Zorbay Küçük’ün ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı! Futbolcunun üzerine yürüdü, teknik direktörü çıldırttı

AKILLARA OCAK 2019 GELDİ

Galatasaray cephesinde tepkiler çığ gibi büyürken akıllara Ocak 2019 geldi. Hatırlanacağı üzere Küçük, o dönem Spor Toto 1. Lig'de oynanan İstanbulspor-Gaziantep FK maçında benzer bir söylemi gerçekleştirmişti.