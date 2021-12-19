Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası çarpıcı tespit: Fatih Terim'in elindeki oyuncu grubu...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 17. haftasında evinde Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son dakikalarda Mostafa Mohamed'in attığı gol ile sahadan 1 puanla ayrıldı. Zirve ile arasındaki puan farkı 18'e çıkan Galatasaray ağır bir yara alırken, spor yazarları da karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
SERKAN KORKMAZ - NET BİR FAUL
Maçın esame listesi elimize ulaştığında (her iki takımın ligdeki performanslarından bağımsız söylüyorum) maçın favorisinin Başakşehir olduğu barizdi. Çok linçler yedik Galatasaray'ın sezon başı kurduğu kadroya dair konuşurken. Eminim artık herkes anlamıştır; sarı-kırmızılı formayı üstlerinden çıkardığında bu ligde şampiyonluğu hayal bile edemeyecek bir oyuncu grubu var Terim'in elinde.
Bu duruma bir de kenarda Fatih hocanın olmayışı ve yanlış oyuncu tercihleri eklenince kabusa dönüşen bir sezona şahit olunması kaçınılmazdı. Misal; Diagne sevdasını gerçekten hiç anlamıyorum. Hele hele Mohamed gibi altyapısı sağlam bir adam kenarda beklerken hiç anlamıyorum. Senegalli'nin girdiği pozisyonlarda sahada Mısırlı golcü olsa, sarı kırmızılar ilk yarıda en az bir iki gol bulurdu. Her şeye rağmen, sahada iyi oynayan bir Başakşehir de yoktu ilk yarıda aslında.
İlk yarıdaki konuk ekibin tek pozisyonu gol oldu. Okaka'nın muhteşem röveşata golü öncesi Marcao'ya yaptığı hareket bence net bir fauldü. Zorbay Küçük ve VAR Mete Kalkavan belli ki Galatasaray ile TFF arasındaki yangına körükle gittiler. Taylan - Berkan ikilisinin ligdeki performansını eleştirenlerdenim ama bir alternatif sunmayı beceremedim. Galatasaray'ın orta saha ve bek rotasyonundaki oyuncuların kalitesi lig standardının altında. "Vasat" olup olmadıkları bile tartışmalı.
Fark yaratması beklenen Feghouli ve Kerem de dağınık olunca, hakemler de hata yapınca kötü oynayan bir rakip karşısında yenik duruma düşmeye engel olamadı Galatasaray. Son haftalardaki "kısır döngü"yü kıran tek şey Mohamed'in şık kafasıyla gelen beraberlik golüydü. Mısırlı adeta haykırıyor "Bu takımın golcüsü benim" diye. Takımın ligdeki gidişatından dolayı "illallah" diyen taraftar, mart ayına kadar, neyle, nasıl oyalanacak merak ediyorum.
ERMAN TOROĞLU - HAKEM SİNİRİ
Trabzon klasik oyununu oynadı, rakibe fazla pozisyon vermeden işini bitirdi. Bir yerde Hatay rakibiydi onu geriye itti. Yani üç değil 6 puan aldı. Abdullah Avcı oyuncuları yerinde kullandı. Nwakaeme yoktu ama yerine oynayan Djaniny golünü attı. Demek ki Abdullah Avcı'nın A ve B planı var. O gözüküyor. Haklı bir galibiyet aldılar. Bu maçta bir pozisyon var. Hataylı oyuncu ile Trabzonlu oyuncu ceza sahası içinde mücadele ediyorlar. Trabzonlu futbolcunun ayağı Hataylı'nın bilek tarafına geliyor ama şiddetli değil. Hataylı oyuncu o ayağı ile yere basıyor, ardından öteki ile de basıyor. Sonra aklına geliyor, herhalde 5 dakika sonra hissediyor, sol ayağını basmıyor ve kendini atıyor. Zaten VAR'da incelendiğinde de herhalde VAR'a gitmeye gerek görmediler.