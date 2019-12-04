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Eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

Adı Galatasaray ile özdeşleşen, Hugo lakaplı eski futbolcu şimdilerin teknik direktörü Suat Kaya'nın 20 yıllık peruğu bir dönem sosyal medyayı kasıp kavurmuştu malumunuz. Son olarak 2. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam, olay yaratn 20 yıllık peruğundan vazgeçip, saç ektirmişti. Suat Kaya, operasyondan sonuç aldı. İşte Suat Kaya'nın son hali.

04.12.2019 17:35 - Son Güncelleme: 04.12.2019 17:42
Eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

PERUĞU SOSYAL MEDYADA GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı ve saç ektirdi. Kaya'nın son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

Geçtiğimiz günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca 1 seansta 20 bin saç teli ektirmişti.

Eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

Eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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