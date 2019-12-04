Eski Galatasaraylı Suat Kaya 20 yıllık peruğu çıkarmış, saç ektirmişti! İşte Suat Kaya'nın son hali

Adı Galatasaray ile özdeşleşen, Hugo lakaplı eski futbolcu şimdilerin teknik direktörü Suat Kaya'nın 20 yıllık peruğu bir dönem sosyal medyayı kasıp kavurmuştu malumunuz. Son olarak 2. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam, olay yaratn 20 yıllık peruğundan vazgeçip, saç ektirmişti. Suat Kaya, operasyondan sonuç aldı. İşte Suat Kaya'nın son hali.

04.12.2019 17:35 - Son Güncelleme: 04.12.2019 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





