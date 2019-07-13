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Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi sonrası çıldırdı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues, Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe'nin sabah saatlerinde açıkladığı transfer sonrası sosyal medya sallandı. Taraftarlar eski oyuncularının Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak kiralanıp, Ryan Babel'e yıllık 2,5 milyon euro ödenmesine sosyal medya üzerinden isyan etti.

13.07.2019 11:05 - Son Güncelleme: 13.07.2019 11:12
Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi sonrası çıldırdı

Garry Rodrigues'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray formasıyla önemli istatistiklere imza atmış yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi de başardı.

Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini açıkladı

Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi sonrası çıldırdı

Al İttihad kulübünde yılda 4 milyon Euro kazanan Rodrigues'e Fenerbahçe 2 yıl için 4 milyon Euro verecek. Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncunun ücretini yarıya indirmiş oldu.

Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi sonrası çıldırdı

Bu transferde ikinci önemli başarı ise Fenerbahçe'nin Al İttihad takımına tek kuruş bile kiralama ücreti ödemeyecek olması. Transfer bu haliyle FFP kuralları için de Fenerbahçe'ye avantaj sağladı.

Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi sonrası çıldırdı

İşte Fenerbahçe'nin Rodrigues'i resmen açıklamasının ardından gelen sosyal medya paylaşımları ve o tepkiler:

Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi sonrası çıldırdı
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