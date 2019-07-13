Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi sonrası çıldırdı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues, Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe'nin sabah saatlerinde açıkladığı transfer sonrası sosyal medya sallandı. Taraftarlar eski oyuncularının Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak kiralanıp, Ryan Babel'e yıllık 2,5 milyon euro ödenmesine sosyal medya üzerinden isyan etti.
13.07.2019 11:05
- Son Güncelleme: 13.07.2019 11:12
Garry Rodrigues'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray formasıyla önemli istatistiklere imza atmış yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi de başardı.
Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini açıkladı
DİĞER GALERİLER