Galatasaray Süper Lig'in 3 yıldızını bitiriyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Ligde ve Avrupa'da istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, ocak ayında transfer operasyonuna başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in "Ocak ayında operasyon yapacağım." sözleriyle transfer sinyali vermesi, yönetimi de harekete geçirdi. Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan yönetim Süper Lig'in 3 yıldızını bitirmeye yaklaştı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler...

21.11.2019 09:43 - Son Güncelleme: 21.11.2019 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





