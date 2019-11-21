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Galatasaray Süper Lig'in 3 yıldızını bitiriyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Ligde ve Avrupa'da istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, ocak ayında transfer operasyonuna başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in "Ocak ayında operasyon yapacağım." sözleriyle transfer sinyali vermesi, yönetimi de harekete geçirdi. Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan yönetim Süper Lig'in 3 yıldızını bitirmeye yaklaştı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler...

21.11.2019 09:43 - Son Güncelleme: 21.11.2019 09:43
Galatasaray Süper Lig'in 3 yıldızını bitiriyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu sezon yabancı oyuncularından hiçbir verim alamayan Galatasaray, transferde strateji değiştirdi.

Galatasaray Süper Lig'in 3 yıldızını bitiriyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

A Milli Takım'a Ömer Bayram'dan başka oyuncu gönderemeyen Cimbom, Ocak ayında yerli ve gurbetçilere öncelik verecek.

Galatasaray Süper Lig'in 3 yıldızını bitiriyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, bu nedenle sezon sonunda serbest kalacak Türklere yöneldi.

Galatasaray Süper Lig'in 3 yıldızını bitiriyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Süper Lig'in 3 yıldızı için düğmeye bastı.

Galatasaray Süper Lig'in 3 yıldızını bitiriyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Cimbom yapılacak transferlerle yeniden çıkışa geçip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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