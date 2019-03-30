Galatasaray süper bücür Nahitan Nandez'in peşinde
Yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarına da başlayan Galatasaray, Fernando'nun bu yılki performansından memnun olmayan Fatih Terim'in raporu doğrultusunda orta saha için arayışlara başladı.
30.03.2019 09:21
- Son Güncelleme: 30.03.2019 09:23
Galatasaray'da orta saha teknik direktör Fatih Terim'in istediği seviyede değil.
Fernando sık sakatlandığı için güven vermiyor, Selçuk İnan'ın yaşı ilerledi, eski formuna ulaşamıyor.
Badou Ndiaye kiralık, sezon bitiminde Stoke City'ye dönecek.
Ayrıca sezon boyunca beklenilen performansından çok uzaktı. En zayıf halka olarak görülen Ryan Donk, parçalının hakkını en çok veren isim.
Fatih Terim, gelecek sezon formayı gözü kapalı vereceği, adını 11'e düşünmeden yazacağı bir orta saha oyuncusu istediğini söyledi.