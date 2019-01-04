Galatasaray Simon Kjaer'in peşinde

Serdar Aziz ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalar başladı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'e teklif hazırlığında olan sarı-kırmızılı yönetimin Sevilla'ya transfer için 5 milyon euroluk bir teklif sunmayı planlıyor.

4 Ocak 2019 Cuma, 08:32:03 Güncelleme: 08:34:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





