Galatasaray Simon Kjaer'in peşinde

Serdar Aziz ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalar başladı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'e teklif hazırlığında olan sarı-kırmızılı yönetimin Sevilla'ya transfer için 5 milyon euroluk bir teklif sunmayı planlıyor.

4 Ocak 2019 Cuma, 08:32:03 Güncelleme: 08:34:36
Galatasaray Simon Kjaer'in peşinde

Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer.

Galatasaray Simon Kjaer'in peşinde

Aslan'ın, 2017-18 öncesi 12.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı için teklif hazırladığı iddia edildi.

Galatasaray Simon Kjaer'in peşinde

Sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Galatasaray Simon Kjaer'in peşinde

Kjaer, 2015-2016 sezonunun başında Fransız ekibi Lille'den 7,65 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.

Galatasaray Simon Kjaer'in peşinde

Fenerbahçe formasını iki sezon giyen Kjaer, toplam 88 maçta forma giydi. Yıldız isim 88 maçta 5 gole imza atarken 15 sarı 2 de kırmızı kart gördü.

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