Galatasaray Simon Kjaer'in peşinde
Serdar Aziz ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalar başladı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'e teklif hazırlığında olan sarı-kırmızılı yönetimin Sevilla'ya transfer için 5 milyon euroluk bir teklif sunmayı planlıyor.
4 Ocak 2019 Cuma, 08:32:03
Güncelleme: 08:34:36
Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer.
Aslan'ın, 2017-18 öncesi 12.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı için teklif hazırladığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.
Kjaer, 2015-2016 sezonunun başında Fransız ekibi Lille'den 7,65 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.
Fenerbahçe formasını iki sezon giyen Kjaer, toplam 88 maçta forma giydi. Yıldız isim 88 maçta 5 gole imza atarken 15 sarı 2 de kırmızı kart gördü.