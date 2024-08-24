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Galatasaray rotasını İtalya'ya çevirdi! Young Boys mağlubiyeti sonrası transfer hamlesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet alan Galatasaray'da orta sahanın merkezinde yaşanan sıkıntılar da gün yüzüne çıktı. Sara'nın kadroya dahil edilmesine rağmen fiziksel problemlerini aşamayan sarı-kırmızılı ekip, bu bölgeye yeni bir takviye yapmak için rotasını İtalya'ya çevirerek, Yacine Adli ile temasa geçti...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 07:00 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 14:39
Galatasaray rotasını İtalya’ya çevirdi! Young Boys mağlubiyeti sonrası transfer hamlesi 1

Kendi liginde sezona çok kötü başlayan Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray karşısında 3-2'lik bir zafer kazandı.

Galatasaray rotasını İtalya’ya çevirdi! Young Boys mağlubiyeti sonrası transfer hamlesi 2

Yenilginin ardından özellikle orta saha problemi de bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yeni transfer Gabriel Sara'nın takıma dahil olmasına rağmen fiziksel olarak yeterli olamayan Aslan, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray rotasını İtalya’ya çevirdi! Young Boys mağlubiyeti sonrası transfer hamlesi 3

27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de rövanş maçında rakibini mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmanın hesabını yapan Cimbom'da maç hazlıkları başladı.

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