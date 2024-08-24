Galatasaray rotasını İtalya'ya çevirdi! Young Boys mağlubiyeti sonrası transfer hamlesi

Kendi liginde sezona çok kötü başlayan Young Boys , UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray karşısında 3-2'lik bir zafer kazandı.

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Yenilginin ardından özellikle orta saha problemi de bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yeni transfer Gabriel Sara'nın takıma dahil olmasına rağmen fiziksel olarak yeterli olamayan Aslan, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.