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Galatasaray parayı ondan kazanacak! İşte gidecek isim ve bonservis bedeli
Galatasaray parayı ondan kazanacak! İşte gidecek isim ve bonservis bedeli
Önümüzdeki sezon sil baştan bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. FFP'ye takılmamak için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılı ekibin gereken bonservis bedelini Luyindama'dan kazanacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...
29.07.2020 10:28
- Son Güncelleme: 29.07.2020 10:28
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu istediği gibi bitiremeyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı.
Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, transfer politikasını belirlerken oyuncu satışından da gelir elde etmek isteniyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'a bu yaz para kazandıracak isim belli oldu: Christian Luyindama.
Premier Lig takımlarının gözdesi durumunda bulunan Kongolu stoper, almak için satmak zorunda olan sarı-kırmızılılar için en kritik oyuncu haline geldi.
İngiltere'den Everton, Aston Villa ve Wolverhampton'ın Luyindama ile ilgilendiği öğrenildi. Üç kulüp temsilcisinin önümüzdeki günlerde Cimbom ile masaya oturacakları vurgulandı.