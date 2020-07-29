Haberler Galeri Spor Galatasaray parayı ondan kazanacak! İşte gidecek isim ve bonservis bedeli

Galatasaray parayı ondan kazanacak! İşte gidecek isim ve bonservis bedeli

Önümüzdeki sezon sil baştan bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. FFP'ye takılmamak için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılı ekibin gereken bonservis bedelini Luyindama'dan kazanacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

29.07.2020 10:28 - Son Güncelleme: 29.07.2020 10:28
Galatasaray parayı ondan kazanacak! İşte gidecek isim ve bonservis bedeli

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu istediği gibi bitiremeyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray parayı ondan kazanacak! İşte gidecek isim ve bonservis bedeli

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, transfer politikasını belirlerken oyuncu satışından da gelir elde etmek isteniyor.

Galatasaray parayı ondan kazanacak! İşte gidecek isim ve bonservis bedeli

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'a bu yaz para kazandıracak isim belli oldu: Christian Luyindama.

Galatasaray parayı ondan kazanacak! İşte gidecek isim ve bonservis bedeli

Premier Lig takımlarının gözdesi durumunda bulunan Kongolu stoper, almak için satmak zorunda olan sarı-kırmızılılar için en kritik oyuncu haline geldi.

Galatasaray parayı ondan kazanacak! İşte gidecek isim ve bonservis bedeli

İngiltere'den Everton, Aston Villa ve Wolverhampton'ın Luyindama ile ilgilendiği öğrenildi. Üç kulüp temsilcisinin önümüzdeki günlerde Cimbom ile masaya oturacakları vurgulandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Bayramdan sonra resmen imzalıyor | Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Bayramdan sonra resmen imzalıyor | Fenerbahçe transfer haberleri