Arda Turan Galatasaray'da! Arda sadece tek bir istekte bulundu... | Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'ın transfer gündemi hayli yoğun... Ara transfer döneminde Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'den ayrılması sonrası Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılırken bu transfer gerçekleşmemişti. Sezonun ikinci yarısının en çok konuşulan konularından biri olan Galatasaray-Arda Turan düğümü nihayet çözüldü. Sarı-kırmızılar, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda eski futbolcusu Arda Turan ile her konuda anlaştı. Arda Turan'ın ise sadece tek bir isteği oldu. İşte detaylar ve Arda Turan'ın alacağı ücret.
29.07.2020 11:01
- Son Güncelleme: 29.07.2020 11:01
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