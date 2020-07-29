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Arda Turan Galatasaray'da! Arda sadece tek bir istekte bulundu... | Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'ın transfer gündemi hayli yoğun... Ara transfer döneminde Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'den ayrılması sonrası Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılırken bu transfer gerçekleşmemişti. Sezonun ikinci yarısının en çok konuşulan konularından biri olan Galatasaray-Arda Turan düğümü nihayet çözüldü. Sarı-kırmızılar, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda eski futbolcusu Arda Turan ile her konuda anlaştı. Arda Turan'ın ise sadece tek bir isteği oldu. İşte detaylar ve Arda Turan'ın alacağı ücret.

29.07.2020 11:01 - Son Güncelleme: 29.07.2020 11:01
Arda Turan Galatasaray'da! Arda sadece tek bir istekte bulundu... | Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği doğrultusunda eski futbolcusu Arda Turan ile her konuda anlaştı.

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Arda Turan Galatasaray'da! Arda sadece tek bir istekte bulundu... | Galatasaray transfer haberleri

Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in isteği doğrultusunda uzun süredir ismi gündemde olan Arda Turan transferine nokta koymaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Arda Turan Galatasaray'da! Arda sadece tek bir istekte bulundu... | Galatasaray transfer haberleri

'BİR BİLDİKLERİ VAR, ALIYORLAR'
Deneyimli hoca, transfere dair yaptığı açıklamada, "Galatasaraylılardan bir ricam var. Alacağımız futbolcular için bir bildikleri var da alıyorlar desinler" şeklinde konuşmuştu.

Arda Turan Galatasaray'da! Arda sadece tek bir istekte bulundu... | Galatasaray transfer haberleri

2 YILLIK ANLAŞMA
Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Sarı-Kırmızılı yönetim Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Arda Turan Galatasaray'da! Arda sadece tek bir istekte bulundu... | Galatasaray transfer haberleri

Yönetimle maaş konusuna girmeyen Arda Turan'a maç başı ücret verileceği öğrenildi.

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