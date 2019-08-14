Galatasaray Nzonzi transferini bitirdi! İtalyanlar anlaşmayı duyurdu
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Seri'nin yanına partner arayan sarı-kırmızılı ekip Roma'nın Fransız orta sahası Nzonzi'yi bitirdi. İtalyan kaynaklar anlaşmayı duyururken, Nzonzi'nin birkaç gün içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar...
14.08.2019 13:52
- Son Güncelleme: 14.08.2019 14:03
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet transferine odaklanırken yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.
Son günlerde Radamel Falcao için olanaklarını seferber eden sarı-kırmızılı yönetim, arka planda bir yıldızın daha transferini bitiriyor.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Roma forması giyen Steven Nzonzi'nin transferinde büyük aşama kaydetti.
Diğer yandan gazeteci Gianluca Di Marzio da verdiği bilgilerde sarı-kırmızılıların, Roma'ya kiralama teklifinde bulunduğunu ve oyuncunun maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.
Di Marzio'nun paylaştığı bilgilere göre, oyuncunun sözleşme detayları şöyle;
- Galatasaray Nzonzi'yi iki yıllığına kiralayacak
- Kiralama bedeli ödenmeyecek
- Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun maaşının tamamını karşılayacak