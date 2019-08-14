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Liverpool'un yıldızı Salah'ı görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Futbol dünyasının yıldız isimleri yeşil sahaların tozunu attırırken öte yandan özel hayatları mercek altında oluyor çoğu zaman. Kiminin eşi veya sevgilisi kendisinden daha ünlü oluyor, kimisinin eşini görenler şaşıp kalıyor. Futbolcuların eşleri her ne olursa olsun fazlasıyla dikkat çekiyor. İçlerinden bazılarına şaşırmamak ise elde değil. İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

14.08.2019 17:05 - Son Güncelleme: 14.08.2019 17:24
Liverpool'un yıldızı Salah'ı görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Kariyerlerinin yanı sıra, özel hayatlarıyla da gündemden düşmeyen futbol dünyasının yıldız isimlerinin eşleri en az kendileri kadar popüler. Tabi içlerinde geri planda kalanlarda var. İşte bazılarına çok şaşıracağınız futbolcuların eşleri ve sevgileri.

Liverpool'un yıldızı Salah'ı görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Shinji Kagawa - Maggy Natsuki

Liverpool'un yıldızı Salah'ı görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Maggy Natsuki

Liverpool'un yıldızı Salah'ı görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Enzo Roco & Leticia Ribeiro

Liverpool'un yıldızı Salah'ı görenler gözlerine inanamadı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Jailson ve sevgilisi

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