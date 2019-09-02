Galatasaray, Mbaye Diagne'nin transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
02.09.2019 05:56
- Son Güncelleme: 02.09.2019 05:56
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu.
Sarı-kırmızılılar transfer döneminin bitmesine az bir süre kala atağa kalktı ve ard arda hamleler yapmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Aslan, ilk olarak uzun süredir yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao transferini bitirdi.
Kolombiyalı golcü için bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, özel uçakla Radamel Falcao'yu İstanbul'a getirdi.
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu bir sonraki satıştan yüzde 60 pay vererek ikna eden Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği merak konusuydu.