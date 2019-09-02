Galatasaray, Mbaye Diagne'nin transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

02.09.2019 05:56 - Son Güncelleme: 02.09.2019 05:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





