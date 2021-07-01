Galatasaray Marcao'nun bonservisini belirledi! Avrupa devlerinin radarındaydı...
Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi eleme maçı nedeniyle sezon hazırlıklarına erken başlayan Galatasaray'da kadro çalışmaları sürüyor. UEFA'nın uyguladığı FFP kısıtlaması sona eren sarı-kırmızılı ekip, TFF'nin hazırladığı kulüp harcama limitine uymak istiyor. Bu doğrultuda bütçe yaratmak isteyen Galatasaray, Avrupa devlerinin radarına giren Marcao'nun fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılı ekip Brezilyalı yıldıza bu seviyede gelebilecek teklifleri değerlendirecek.
01.07.2021 11:13
- Son Güncelleme: 01.07.2021 11:14
Galatasaray Kulübü, FFP ortadan kalksa da limitlerin dışına çıkmak istiyor. Bu kapsamda oyuncu satmaya sıcak bakan Sarı-Kırmızılı yönetim Marcao'nun fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.
Bu arada geride kalan sezonda takım bütçesi 56 milyon Euro olan G.Saray'a TFF, 546 milyon TL harcama limiti koydu. FFP ortadan kalksa da sarı-kırmızılı kulüp limitlere uymak istiyor.
Yüksek maliyetli transferlerden kaçınan yönetim, oyuncu satışına sıcak bakıyor. Mevcut kadroda en yüksek teklif ise Marcao'ya bekleniyor.
Seçimden önce sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Marcao ile CSKA, Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve Zenit ilgileniyor.
25 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisini 20 milyon Euro olarak belirleyen G.Saray, daha aşağı gelecek teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirdi.