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Fenerbahçe Süper Lig'in eski yıldızını bitiriyor! Menajerinden flaş teklif

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor. Kulüpten yapılan son açıklamada birkaç gün içerisinde yeni hocanın açıklanacağı belirtildi. Tüm bu gelişmelere rağmen sarı-lacivertli ekipte transfer bombaları bir bir patlıyor. Almanya'dan Serdar Dursun'u kadroya katan Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor'da forma giyen stoper Caulker'ı da renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerde yeni hedef ise bir dönem Süper Lig'de forma giyen golcü bir oyuncu. İşte detaylar...

01.07.2021 09:44 - Son Güncelleme: 01.07.2021 09:44
Fenerbahçe Süper Lig'in eski yıldızını bitiriyor! Menajerinden flaş teklif

Fenerbahçe yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon kurulan kadroya önemli takviyeler yaparak şampiyon bir takım oluşturmak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Süper Lig'in eski yıldızını bitiriyor! Menajerinden flaş teklif

TEK HEDEF BAŞARI
Önümüzdeki sezon uluslararası düzeyde başarılı bir hoca ile başlamak isteyen Kanarya, hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. 3 kulvarda da Fenerbahçe'nin tek hedefi başarılı olmak.

Fenerbahçe Süper Lig'in eski yıldızını bitiriyor! Menajerinden flaş teklif

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli transferler yapacak. Yapılacak olan transferlerde, gelecek sezon uygulamaya başlayacak olan yabancı sınırı da göz önünde bulundurulacak.

Fenerbahçe Süper Lig'in eski yıldızını bitiriyor! Menajerinden flaş teklif

YOLCULAR BELLİ
Sarı lacivertlilerin yabancı kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesinde elini rahatlatmak için bazı isimler ile yollarını ayırması gerekiyor. Bu isimlerin başında ise, Kemal Ademi, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Nabil Dirar, Mame Thiam, Miha Zajc ve Zanka geliyor.

Fenerbahçe Süper Lig'in eski yıldızını bitiriyor! Menajerinden flaş teklif

BİR REKOR DAHA KIRILABİLİR
Kanarya bu oyuncuların yanı sıra, geçtiğimiz sezon başarılı performans sergileyen oyuncularını da yüksek bonservis bedelleriyle satmayı planlıyor. Bu isimlerin başında ise, Attila Szalai, Altay Bayındır, Ozan Tufan ve Pelkas bulunuyor.