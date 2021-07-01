Fenerbahçe Süper Lig'in eski yıldızını bitiriyor! Menajerinden flaş teklif

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor. Kulüpten yapılan son açıklamada birkaç gün içerisinde yeni hocanın açıklanacağı belirtildi. Tüm bu gelişmelere rağmen sarı-lacivertli ekipte transfer bombaları bir bir patlıyor. Almanya'dan Serdar Dursun'u kadroya katan Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor'da forma giyen stoper Caulker'ı da renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerde yeni hedef ise bir dönem Süper Lig'de forma giyen golcü bir oyuncu. İşte detaylar...

01.07.2021 09:44 - Son Güncelleme: 01.07.2021 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





