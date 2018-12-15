Galatasaray Manchester City'nin yıldızı Mangala'ya kancayı taktı

Premier Lig ekibi Manchester City'nin Başkanı ile görüşmede bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Eliaquim Mangala'nın transferi için temaslarda bulundu. Terim'in de onay verdiği stoper, Maicon'un yerine alınacak.

15 Aralık 2018 Cumartesi, 10:21:01 Güncelleme: 10:21:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





