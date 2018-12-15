Galatasaray Manchester City'nin yıldızı Mangala'ya kancayı taktı

Premier Lig ekibi Manchester City'nin Başkanı ile görüşmede bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Eliaquim Mangala'nın transferi için temaslarda bulundu. Terim'in de onay verdiği stoper, Maicon'un yerine alınacak.

15 Aralık 2018 Cumartesi, 10:21:01 Güncelleme: 10:21:44
Galatasaray Manchester City'nin yıldızı Mangala'ya kancayı taktı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim son iki basın toplantısında kadroda büyük bir değişimi açık açık vurgularken isimler de netleşmeye başladı.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı Mangala'ya kancayı taktı

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz kısa süre önce Manchester'a gidip şehrin 'mavi' yakası City yönetimi ile masaya oturmuştu.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı Mangala'ya kancayı taktı

İkili ilişkilerin güçlendiği bu dönemde Cimbom'un hedefindeki isim de Manchester City'nin stoperi Eliaquim Mangala.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı Mangala'ya kancayı taktı

Premier Lig ekibinde teknik direktör Pep Guardiola'nın şans vermediği 27 yaşındaki stoper için ilk yoklama yapıldı.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı Mangala'ya kancayı taktı

AYRILMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılar, kontratı 2019'un Haziran ayında bitecek Eliaquim Mangala için Manchester City'den kolaylık bekliyor.

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