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Galatasaray, Maicon için resti çekti: Ya ödeyin ya da geri gönderin

Gelecek sezon transfer yapabilmek için oyuncu satışına ihtiyacı olan Galatasaray'a Al Nassr'dan önce müjdeli haber geldi, sonrasında gelen teklif ise memnun etmedi. Brezilyalı stoper Maicon'un 1.5 yıldır kiralık oynadığı Al Nasr kulübüyle anlaştı. Ancak Al Nasr, 1 yıl daha kontratı olan Maicon'un tüm sözleşme bedeli ve yükümlülüklerine karşılık ekstra bir ücret ödemeden bonservisini istedi. Galatasaray ise bu teklif Onyekuru taktiğiyle yanıt verdi. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesi.

11.07.2020 11:16 - Son Güncelleme: 11.07.2020 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





