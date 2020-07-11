Erol Bulut günlerce konuşuldu ama... Ümit Davala bombası patladı
Son iki sezonda tarihinde yaşamadığı başarısızlıkların yanı sıra uzun yıllar bozulmayan serileri de sona eren Fenerbahçe, gelecek sezona umutla bakmak istiyor. Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de en sık adı geçen isim ise Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut. Erol Bulut iddiaları giderik güç kazanırken, Ümit Davala bombası patladı. İşte ayrıntılar.
11.07.2020 10:20
- Son Güncelleme: 11.07.2020 10:20
Fenerbahçe'nin gelecek sezonda takımın başına kimi getireceği ise henüz netlik kazanmış değil...
Hoca arayışını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de Pellegrini'nin Real Betis'e gitmesi sonrası ibre tamamen Erol Bulut'a dönmüş durumda. Menajer Ali Polat ise Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Erol Bulut olacağı iddiasında bulundu.
Polat, "Erol Bulut, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Yüzde yüz... Tayfun Korkut'un da adı geçiyordu biliyorum ama Erol Bulut daha ağır bastı. Çünkü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'da ve Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçirdi. Dinamik ve çalışkan biri. Fenerbahçe taraftarlarına hayırlı olsun.
Benim bildiğim bu. Şu an çıkıp biriyle anlaşmadık diyebilirler çünkü lig henüz bitmedi" şeklinde konuştu.
"ÜMİT DAVALA, ALANYASPOR'UN YENİ HOCASI OLACAK"
Sözlerini sürdüren Polat, asıl bombayı ise şu ifadelerle açıkladı: