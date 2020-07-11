Erol Bulut günlerce konuşuldu ama... Ümit Davala bombası patladı

Polat, "Erol Bulut, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Yüzde yüz... Tayfun Korkut'un da adı geçiyordu biliyorum ama Erol Bulut daha ağır bastı. Çünkü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'da ve Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçirdi. Dinamik ve çalışkan biri. Fenerbahçe taraftarlarına hayırlı olsun.