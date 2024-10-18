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Galatasaray kancayı o isme taktı! Randers forması giyen 20'lik Simen Nordli'ye yakın takip

Ocak'ta kanat bölgesine takviye etmek isteyen Cimbom, Danimarka Ligi'nde 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen Simen Nordli'yi takibe aldı. Scout ekibinin genç yıldızı 1.5 yıldır izlediği ortaya çıktı.

Özel Haber
takvim.com.tr Özel Haber
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 07:01
Galatasaray kancayı o isme taktı! Randers forması giyen 20’lik Simen Nordli’ye yakın takip

Sezon başında kanat pozisyonundaki planlamayı doğru yapamayan Galatasaray ara transfer döneminde bu bölgeyi takviye etmek istiyor. Çok sayıda isimle ilgili çalışmalarda bulunan Sarı- Kırmızılılar'ın aynı zamanda İskandinav ülkelerinde genç yıldız avına çıktığı belirtiliyor.

Galatasaray kancayı o isme taktı! Randers forması giyen 20’lik Simen Nordli’ye yakın takip

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ
Scout ekibinin Randers formasını giyen Simen Nardli'yi yaklaşık 1.5 yıldır yakından izlediği ve 20 yaşındaki futbolcunun bu sezonki performansı sonrası direkt transfer hedefi olarak belirlendiği öğrenildi.

Galatasaray kancayı o isme taktı! Randers forması giyen 20’lik Simen Nordli’ye yakın takip

Danimarka Ligi'nde 11 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik harika bir performans sergileyen Nardli gösterdiği performansın ardından U21 takımında da forma giymeye başladı.

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