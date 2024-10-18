Galatasaray kancayı o isme taktı! Randers forması giyen 20’lik Simen Nordli’ye yakın takip

Sezon başında kanat pozisyonundaki planlamayı doğru yapamayan Galatasaray ara transfer döneminde bu bölgeyi takviye etmek istiyor. Çok sayıda isimle ilgili çalışmalarda bulunan Sarı- Kırmızılılar'ın aynı zamanda İskandinav ülkelerinde genç yıldız avına çıktığı belirtiliyor.
MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ
Scout ekibinin Randers formasını giyen Simen Nardli'yi yaklaşık 1.5 yıldır yakından izlediği ve 20 yaşındaki futbolcunun bu sezonki performansı sonrası direkt transfer hedefi olarak belirlendiği öğrenildi.