Galatasaray kancayı o isme taktı! Randers forması giyen 20’lik Simen Nordli’ye yakın takip

Sezon başında kanat pozisyonundaki planlamayı doğru yapamayan Galatasaray ara transfer döneminde bu bölgeyi takviye etmek istiyor. Çok sayıda isimle ilgili çalışmalarda bulunan Sarı- Kırmızılılar'ın aynı zamanda İskandinav ülkelerinde genç yıldız avına çıktığı belirtiliyor.