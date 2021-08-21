Galatasaray kafa golü atma konusunda sınıfta kaldı
Son iki sezonda sergilediği futbolla taraftarlarını memnun edemeyen Galatasaray'da en çok eleştirilen konulardan birisi duran toplar. Sarı-Kırmızılılar rakiplerinin aksine son yıllarda duran toplardan fırsat yaratmakta oldukça zorlanırken, özellikle kafa golü atma konusunda da oldukça geride kalmış durumda.
21.08.2021 13:34
- Son Güncelleme: 21.08.2021 13:43
Galatasaray'ın golcüleri Mostafa Mohamed, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi mercek altına alan takvim.com.tr çok çarpıcı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.
Galatasaray'ın 3 forveti Süper Lig'de bugüne kadar Sarı-Kırmızılı formayla 81 maça çıkarken 47 gole imzasını attı. Ancak Diagne, Falcao ve Mohamed'nin attığı kafa golü sayısı sadece 1'de kaldı.
Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ligde 34 maçta 19 gol kaydederken, bu gollerin hiçbiri kafayla gelmedi.
Mbaye Diagne 31 maçta 20 gol kaydederken, 1 kez kafayla gol bulabildi. Senegalli yıldız bu kafa golünü 2018-19 sezonunda 3-2 kazanılan ve şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Rizespor maçında buldu.