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Galatasaray kafa golü atma konusunda sınıfta kaldı

Son iki sezonda sergilediği futbolla taraftarlarını memnun edemeyen Galatasaray'da en çok eleştirilen konulardan birisi duran toplar. Sarı-Kırmızılılar rakiplerinin aksine son yıllarda duran toplardan fırsat yaratmakta oldukça zorlanırken, özellikle kafa golü atma konusunda da oldukça geride kalmış durumda.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
21.08.2021 13:34 - Son Güncelleme: 21.08.2021 13:43
Galatasaray kafa golü atma konusunda sınıfta kaldı

Galatasaray'ın golcüleri Mostafa Mohamed, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi mercek altına alan takvim.com.tr çok çarpıcı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

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Galatasaray kafa golü atma konusunda sınıfta kaldı

Galatasaray'ın 3 forveti Süper Lig'de bugüne kadar Sarı-Kırmızılı formayla 81 maça çıkarken 47 gole imzasını attı. Ancak Diagne, Falcao ve Mohamed'nin attığı kafa golü sayısı sadece 1'de kaldı.

Galatasaray kafa golü atma konusunda sınıfta kaldı

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ligde 34 maçta 19 gol kaydederken, bu gollerin hiçbiri kafayla gelmedi.

Galatasaray kafa golü atma konusunda sınıfta kaldı

Mostafa Mohamed ise 16 lig maçında 8 kez ağları sarstı. Ancak Mısırlı golcü de kafa golü atamadı.

Galatasaray kafa golü atma konusunda sınıfta kaldı

Mbaye Diagne 31 maçta 20 gol kaydederken, 1 kez kafayla gol bulabildi. Senegalli yıldız bu kafa golünü 2018-19 sezonunda 3-2 kazanılan ve şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Rizespor maçında buldu.

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