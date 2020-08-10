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Galatasaray istedi neredeyse anlaştı ama Fenerbahçe kaptı! 4 büyüklerin unutulmayan transfer çalımları

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Bu gündemden sıyrılıp bira geçmişe gitmenin vakti. Şu sıralar 'Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı', 'Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kaptı', 'Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe imzayı attırdı' gibi başlıkları Süper Lig tarihi bakalım kimlerde görmüş. İşte 4 büyüklerin unutulmaz transfer çalımları...

10.08.2020 18:10 - Son Güncelleme: 10.08.2020 18:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





