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Galatasaray istedi neredeyse anlaştı ama Fenerbahçe kaptı! 4 büyüklerin unutulmayan transfer çalımları

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Bu gündemden sıyrılıp bira geçmişe gitmenin vakti. Şu sıralar 'Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı', 'Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kaptı', 'Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe imzayı attırdı' gibi başlıkları Süper Lig tarihi bakalım kimlerde görmüş. İşte 4 büyüklerin unutulmaz transfer çalımları...

10.08.2020 18:10 - Son Güncelleme: 10.08.2020 18:10
Galatasaray istedi neredeyse anlaştı ama Fenerbahçe kaptı! 4 büyüklerin unutulmayan transfer çalımları

Süper Lig devlerinin bu yılda transfer politikalarında sık sık karşı karşıya gelmesi, geçmişti yaşanan transfer çalımlarını akıllara getirdi. İşte yakın döneme damga vuran unutulmaz transfer çalımları.

Mert Hakan Yandaş / Fenerbahçe & Galatasaray

Yeni sezonda Sarı- Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu, Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle geri adım attı, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Mert Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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Galatasaray istedi neredeyse anlaştı ama Fenerbahçe kaptı! 4 büyüklerin unutulmayan transfer çalımları

Vedat Muriç için yaşanan Galatasaray-Fenerbahçe kapışmasında, Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine son dakika çalımı atmıştı.

Galatasaray istedi neredeyse anlaştı ama Fenerbahçe kaptı! 4 büyüklerin unutulmayan transfer çalımları

Emre Akbaba / Galatasaray & Fenerbahçe

Fenerbahçe, Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaşmaya varsa da milli futbolcunun tercihi Galatasaray'dan yana oldu.

Galatasaray istedi neredeyse anlaştı ama Fenerbahçe kaptı! 4 büyüklerin unutulmayan transfer çalımları

Deniz Türüç / Fenerbahçe & Galatasaray

Daha önce Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez de Deniz Türüç için kapıştı ve yine Sarı Lacivertliler galip ayrıldı.

Galatasaray istedi neredeyse anlaştı ama Fenerbahçe kaptı! 4 büyüklerin unutulmayan transfer çalımları

Mevlüt Erdinç / Fenerbahçe & Galatasaray

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray'a bir çalım daha attı. Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği Mevlüt Erdinç transferini Fenerbahçe bitirdi.

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