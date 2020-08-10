Galatasaray istedi neredeyse anlaştı ama Fenerbahçe kaptı! 4 büyüklerin unutulmayan transfer çalımları
Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Bu gündemden sıyrılıp bira geçmişe gitmenin vakti. Şu sıralar 'Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı', 'Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kaptı', 'Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe imzayı attırdı' gibi başlıkları Süper Lig tarihi bakalım kimlerde görmüş. İşte 4 büyüklerin unutulmaz transfer çalımları...
Süper Lig devlerinin bu yılda transfer politikalarında sık sık karşı karşıya gelmesi, geçmişti yaşanan transfer çalımlarını akıllara getirdi. İşte yakın döneme damga vuran unutulmaz transfer çalımları.
Mert Hakan Yandaş / Fenerbahçe & Galatasaray
Yeni sezonda Sarı- Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu, Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle geri adım attı, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Mert Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.