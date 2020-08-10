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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Şampiyonlar Ligi'nden elenince 7 milyon dolara kıyıp...

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, hayatı tam bir başarı hikayesi olan Cristiano Ronaldo son olarak takımı Juventus ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Olympique Lyonnais, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Juventus'u eledi. Lyon, Ronaldo'nun 2010'da formasını giydiği dönemde Real Madrid'i son 16'da elemişti. Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ndeki soğuk duşun ardından bakın ne yaptı.

10.08.2020 13:54 - Son Güncelleme: 10.08.2020 13:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





