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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Şampiyonlar Ligi'nden elenince 7 milyon dolara kıyıp...

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, hayatı tam bir başarı hikayesi olan Cristiano Ronaldo son olarak takımı Juventus ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Olympique Lyonnais, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Juventus'u eledi. Lyon, Ronaldo'nun 2010'da formasını giydiği dönemde Real Madrid'i son 16'da elemişti. Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ndeki soğuk duşun ardından bakın ne yaptı.

10.08.2020 13:54 - Son Güncelleme: 10.08.2020 13:54
Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Şampiyonlar Ligi'nden elenince 7 milyon dolara kıyıp...

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Şampiynolar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenerek büyük bir şok yaşamıştı. Ronaldo, 10 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremezken büyük bir üzüntü yaşadığını paylaşmıştı.

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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Şampiyonlar Ligi'nden elenince 7 milyon dolara kıyıp...

Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Ronaldo, maçın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından tatile çıktı.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Şampiyonlar Ligi'nden elenince 7 milyon dolara kıyıp...

Sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları ile İtalya denizlerine açılan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki sürprizi unutmaya çalıştı.

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Şampiyonlar Ligi'nden elenince 7 milyon dolara kıyıp...

YATIN DEĞERİ 7 MİLYON DOLAR
Cristiano Ronaldo'nun yatının değeri ise tam 7 milyon dolar...

Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Şampiyonlar Ligi'nden elenince 7 milyon dolara kıyıp...

Ronaldo, dünyanın en pahalı yatlarından birisine sahip durumda...

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